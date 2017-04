El Chino Ríos sorteará uno de los autos que le regalaron tras chocar su McLaren

Dato: Marcelo "Chino" Ríos está sorteando un auto entre sus seguidores de Twitter.Se trata de uno de los, luego de un entretenido intercambio tuitero que comenzó medio en broma y que terminó con el millonario regalo que el ex tenista quiso compartir.

Parecía talla y ni él mismo lo podía creer. La semana pasada el ex tenista chocó su deportivo McLaren en la Costanera Norte y por Twitter, Kia le recomendó pensar en reemplazarlo con el nuevo modelo de la marca.Un poco molesto por la publicidad que estaban haciendo con su imagen; él preguntó que por qué no le mandaban un Kia Sportage, mejor.Y, !oh sorpresa!, hoy llegaron a su casa el Kia Morning y la camioneta SUV que él mismo había pedido. Para ganar el auto,donde el ex número 1 aparece con el auto, junto con el hashtag #SubeteAEste.