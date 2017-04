Ignacia Allamand recordó detención por conducir en estado de ebriedad: "En ese delito no choqué a nadie, no maté a nadie"

09:07 La actriz quien fue detenida en octubre, se refirió al hecho en "La Divina Comida". Dijo que cometió un error y que éste es un delito, pero que " mi foto al lado de alguien que mató, no da". Esta semana se conoció que su licencia de conducir fue suspendida por dos años.

Durante la pasada edición del programa "La Divina Comida" de Chilevisión, la actriz Ignacia Allamand, recordó su detención por conducir en estado de ebriedad, hecho que sucedió el pasado 14 de octubre.

Allamand, con posterioridad a su detención dijo sentirse avergonzada "fui una estúpida y no medí las consecuencias. Incurrí en una falta de criterio grave".

En la emision de "La Divina Comida", la actriz reiteró su apreciación: "fue un error, pero en el momento en que me detiene Carabineros, ese error se transformó en delito y lo veremos cuando salga el resultado de la alcoholemia", según consignó LUN.

Sin embargo Allamand dijo que "en ese delito yo no choque a nadie, no maté a nadie, entonces mi foto al lado de alguien que mató, no da".

De acuerdo con información de Glamorama, Ignacia Allamand fue formalizada el día 28 de marzo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se resolvió una suspensión de su licencia de conducir por dos años, lapso al que se descontarán los días transcurridos entre el 14 de octubre, día en que fue detenida y el 28 de marzo, cuando se presentó al tribunal.