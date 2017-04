Carolina Arregui y sus retoques: "Y qué quieren si mi marido es cirujano plástico"

La actriz Carolina Arregui habló abiertamente de sus retoques en su cuerpo, reconociendo que para ello ha recibido la ayuda de su actual esposo, el cirujano plástico Roy Sothers.

En una entrevista a la revista Caras , Arregui se tomó con humor las dudas de la gente sobre las operaciones que se ha realizado, las que para algunos la hacen ver cada vez más joven.

"Y qué quieren si mi marido es cirujano plástico, tuve esa suerte y si me puedo hacer algún arreglo lo hago, además es un excelente médico. Tuve 4 hijos y la piel se daña mucho al tener que estirarse y soportar más peso. Entonces una vez que tienes a tus hijos te das cuenta que todo se soltó, así que, como se podía, decidí que Roy me hiciera una 'retocadita', la necesitaba, porque no me sentía bien de esa forma", señaló.

La actriz de 51 años también afirmó que desde hace mucho tiempo no entra al quirófano, ya que decidió asumir la vejez con una buena alimentación y ejercicio.

"Yo en general soy un poquito al lote, soy de usar jeans, si puedo evitar el maquillaje lo hago, porque me gusta que la piel respire. Me preocupo de tapar las canas y verme bien, aunque sin desvivirme por verme perfecta", contó.

En cuanto a lo profesional, Arregui contó que pese a recibir ofertas para integrarse a las teleseries de Mega decidió permanecer en TVN.

"Tengo estabilidad y me he encariñado con mis compañeros de trabajo. Además, hemos ido de menos a más… soy mujer que le encantan los desafíos", señaló por su continuidad en el canal estatal.