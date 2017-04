Fanáticos de Star Wars sólo esperarán poco más de un año entre el estreno del los episodios VIII y IX

Hoy Disney dio a conocer que los fanáticos de la Star Wars sólo tendrán que esperar poco más de un año entre el estreno de "The Last Jedi", el octavo episodio de la saga y, su secuela, el episodio IX.

Ello, porque la compañía confirmó que la última de las películas de la nueva trilogía de Star Wars, será estrenada el 24 de mayo de 2019, lo que rompe con la tradición reciente en la que "El despertar de la Fuerza (Episodio VII), "Rogue One" (Spin off) y "The Last Jedi" (Episodio VIII), fueron estrenadas cerca de la Navidad.

Además la compañía anunció fechas de otros estrenos, entre ellas la nueva versión de El Rey León, el 19 julio de 2019, Frozen 2, el 27 de noviembre de 2019 e Indiana Jones 5 el 10 de julio de 2020.