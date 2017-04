Tamara Acosta defendió sus pómulos tras trolleo: "Piensan que uno no puede tener buena piel"

Luego de subir una fotografía a su cuenta de Instagram, la que fue ampliamente elogiada por los usuarios de la red, la actriz Tamara Acosta salió en defensa de su imagen luego de que algunos comentarios apuntaron a una posible intervención quirúrgica, especialmente en la zona de sus pómulos.

"Piensan que uno no puede tener buena piel, todo tiene que ser con ayuda del cirujano", dijo la actriz en conversación con LUN, quien además dijo entre risas que no cuida de ninguna forma especial sus pómulos. "No los cuido de ninguna manera especial, siempre he sido 'cachetona', desde chica".

"Después me dicen 'ay que niña más fome', pero yo no fumo, no tomo alcohol y no trasnocho. Eso es súper importante y también genéticamente tengo buena piel. Además me hago limpiezas y radiofrecuencia en Medsthetic", dijo la intérprete.

Acosta además aprovechó la charla con la publicación para estimular la vida sana y el deporte. "Se puede empezar a comer más saludable, hacer más deporte. Sé que la vida moderna exige muchas cosas, pero dentro de eso hay que autocuidarse".