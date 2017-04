Tatiana Merino trabaja en el aseo en Australia

Tatiana Merino se quedó en Australia por amor, pero la cosa laboral no está fácil para ella, que es actriz y ex vedette , por eso no le quedó otra que trabajar en el aseo.

“Jamás en mi vida había hecho limpieza de oficina, menos de casa”, le contó al diario La Cuarta , donde agregó que "cambié las plumas por el plumero". El trabajo lo hace tranquila porque "sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Lo mejor que aquí puedes hacer lo que se te ocurra y no es mal mirado". Y tampoco es que gane el mínimo, pues según contó, en un mal día acumula unos $ 50 mil.

Merino contó que sigue enamorada de las luces, pero que la barrera del idioma aún no la puede derribar y que de momento está tramitando su visa permanente.

Pero ¿cómo es eso que se quedó por amor? sucede que se fue a pasar su cumpleaños número 50 a Australia, donde está parte de su familia y conoció a Warren Bain: "El no habla español y yo no hablaba inglés, cuando nos conocimos quedamos en enseñarnos los idiomas, así comenzamos a salir, Con translate en mano, jajajá. Cuando llegó mayo yo le dije que me regresaría. Y me pidió que nos diéramos un tiempo para conocernos. Me llevó a Nueva Zelanda cinco días. Y así fuimos viendo nuestra relación”.

Tras ello, Tatiana se devolvió a buscar a sus hijos en Santiago y se radicó allá.