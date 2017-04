Disney reveló la fecha de estreno para la segunda parte de Frozen

¡Finalmente! Disney reveló la fecha de estreno para la segunda parte de la película Frozen. Claro que no es para nada una fecha cercana, pero al menos sus seguidoras saben cuánto tiempo deben esperar para ver a sus personajes favoritos en la pantalla grande.

El estreno será el 27 de noviembre de 2019, exactamente seis años después desde que se emitió la primera cinta.

Frozen 2 is coming to theaters November 27, 2019! pic.twitter.com/iW4JR2RSfm

Hasta ahora Disney no ha anunciado si las estrellas de la película original volverán a interpretar sus papeles, pero tanto Kristen Bell (aka, Anna) como Idina Menzel (también conocida como Elsa) retweetaron las noticias poco después de su anuncio. Lo mismo hizo Josh Gad (a.k.a., Olaf) que interpreta al simpático muñeco de nieve.

Quick weather forecast from your favorite disney princess' sister: Theaters are gonna get Frozen on November 27, 2019! Woo Hoo!!!! https://t.co/rhhOZygVQB