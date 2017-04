Expectación por posible venida de Bruno Mars a Chile

13:05 La productora DG Medios subió un video a Facebook donde una silueta canta "Moonshine" y lo tituló como "Pronto". Aún no hay nada confirmado, pero de hace meses se rumorea que el artista hará un tour por América Latina.

Dudas y expectación, esa es una de las emociones que ahora sienten los fanáticos de Bruno Mars en Chile. A través de su cuenta de Facebook, una productora nacional publicó un video del cantante titulado como "pronto".

A sólo una hora de haber revelado el clip donde el estadounidense canta "Moonshine" ya van más de 25 mil reproducciones y todo parece indicar que preparan un concierto para fines de año.

Aunque la figura del artista no se nota con claridad, al final del clip aparece "24K magic in the air", frase que popularizó en uno de los sencillos de su último disco.

Aún cuando no hay un anuncio oficial, el tour por América Latina se viene rumoreando desde hace meses y algunos medios extranjeros han confirmado fechas en Puerto Rico y Lima para noviembre como parte de la gira "24K Magic World Tour".