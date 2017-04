Pareja de Vale Roth negó haberla golpeado y acusó "montaje"

Martín Buschmann, pareja de la bailarina Valentina Roth , entregó su versión de la denuncia presentada en la madrugada del miércoles por la bailarina, quien en un video de Instagram señaló que había sido golpeada por él

En un comunicado publicado Facebook de su banda KSN FAM , Buschmann negó cualquer golpe en contra de la ex "Calle 7", donde incluso acusó a ella de haber sido la agresora.

"El día martes por la tarde, hubo una discusión de pareja entre Valentina y yo, que termino en golpes de ella hacia mí. Todo comenzó con una patada en la cara que me propinó. Esto fue documentado e informado en comisaria de Lo Barnechea", señaló el texto.

Tras esto, el denunciado afirmó que "no es la primera vez que ocurre, Valentina me ha golpeado, empujado e insultado verbalmente en muchísimas ocasiones. Muchas veces, yo también he reaccionado mal verbalmente. Claramente, la situación ha salido de control. Aunque repito, yo jamás le he pegado, nunca".

"Niego rotundamente, los hechos por los que Valentina me acusa, nada es verdad. Jamás le pegué, jamás corté el cable de conserjería y jamás la encerré. TODO es un montaje mediático de Valentina para atraer medios de comunicación y generar ingresos, que actualmente, necesita", agregó.

Buschmann afirmó que Roth "genera constantemente episodios de violencia, vinculados con alcohol, y estados emocionales incontrolables, y créanme, he tratado por todos los medios de ayudarla a encontrar estabilidad emocional".

Pese a este texto, hace algún tiempo Martín reconoció que en su relación con Valentina hubo “como todas las parejas, su par de empujones y gritos”, lo que contradeciría su versión actual.