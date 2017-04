Vale Roth tras su denuncia: "Esto no es un chiste, no es una broma"

21:09 La bailarina escribió un mensaje en luego que su ex pareja, Martín Buschmann, la acusara de hacer un "montaje" y desmintiera los golpes contra ella. "Es inteligente, nunca me pegó en la cara por que sabía que me iba a dejar marcado", dijo.

La bailarina Valentina Roth se refirió por primera vez a la denuncia que presentó en una transmisión en Instagram , donde señaló que su ahora ex pareja, Martín Buschmann , la golpeaba.

A través de la misma red social , la ex integrante de "Calle 7" salió a responder un comunicado de su antiguo pololo, quien la acusaba de hacer un "montaje mediático" con el caso.

"Les contaré por acá la verdad porque no me interesa ir a un programa pagado que sí me han ofrecido y yo no quise ir . Esto no es un chiste, no es una broma, no estoy actuando", escribió Roth.

"Es verdad que tengo problemas economicos como el dijo, sí lo admito . También es verdad la relación tortuosa que llevamos hace mucho tiempo por eso ya tiene 8 denuncias con Carabineros de las cuales ustedes nunca se enteraron. También es verdad que yo fui violenta las veces que él me ahorcaba, me tapaba la boca y nariz al mismo tiempo, nuchas veces me salió sangre de nariz por la misma razón", contó la bailarina.

Tras esto, Valentina dijo que Buschmann "es inteligente, nunca me pegó en la cara por que sabía que me iba a dejar marcado, me pegó en las piernas, me tironeaba para todos lados, me tapo nariz y boca al mismo tiempo".

"En mi desesperación lo rasguñé, sí lo admito, también tiraba patadas por el descontrol de no poder respirar. Lo otro, me tomo las manos dejándome acostada en la cama, se me sube encima y me empieza a tirar escupos en los ojos, luego me da vuelta la cerveza en la cara . Después me esconde mi celular por que Nicole Pérez me estaba llamando, ella escuchó todo, solo pregúntenle lo que escuchó", contó.

Al final del texto, Roth afirmó que "hoy en día me encuentro en una situación que no tengo dónde vivir, no tengo donde ir por temas económicos . Mal gasté todo mi dinero, cosa que también asumo. Quiero empezar de 0 de una vez por todas".

El caso, que se conoció durante la madrugada de este miércoles, había llamado la atención de la ministra de la Mujer, Claudia Pascual , quien afirmó que el Gobierno estaba tomando contacto con la denunciante para "ofrecer los apoyos sicológicos y legales que pueden ameritar".

La autoridad también dijo que "existen dispositivos para la atención de la violencia, tenemos un teléfono de orientación (800104008), que no solo pueden llamar las mujeres que son victimas de la violencia, sino cualquier familiar o persona cercana que quiera orientarse".