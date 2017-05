Vale Roth recibió ayuda de amigos en el sur tras denunciar a su ex pololo por violencia

La bailarina Valentina Roth dejó Santiago y partió al sur de Chile tras la denuncia por violencia en el pololeo que presentó contra su ex, Martín Buschmann , la que incluso generó reacciones desde el Ministerio de la Mujer

Según el programa "Intrusos" de La Red , la ex "Calle 7" dejó el viernes pasado el departamento que alguna vez compartió con quien fuera su pareja. La delicada situación economica que está pasando, la que fue reconocida por ella misma en un comunicado subido a Instagram, la llevo a que algunos amigos, como el empresario puertomontino Ernesto "Lolo" Elgueta, le brindaran ayuda.

Michael Roldán, periodista del espacio farandulero, afirmó que Roth también cerró las notificaciones de mensajes de las redes sociales por la "mala onda" de algunos de sus seguidores, quienes la cuestionaban e incluso ponían en duda sus acusaciones.

Valentina hizo pública su denuncia el miércoles pasado, donde realizó una transmisión donde relataba que Buschmann la había golpeado.

El denuciado negó los hechos, afirmando que su ex polola hizo un "montaje mediático para atraer medios de comunicación y generar ingresos". Roth salió a responder inmediatamente estos dichos, afirmando que su situación era "seria". "Él me ahorcaba, me tapaba la boca y nariz al mismo tiempo, muchas veces me salió sangre de nariz por la misma razón", afirmó el ex rostro televisivo.