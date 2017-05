Pangal Andrade vivió momentos de terror en el Cajón del Maipo: "Fue el peor día de mi vida"

21:32 El ex chico reality se lanzó desde la punta de un cerro con su hermano, quien terminó con una fractura de tibia y peroné y a quien tuvo que asistir a 2.500 metros de altura. "Mi mi mamá y polola (Kel Calderón) me dicen que no siga con esto", comentó.