Bailarín acosó sexualmente y en vivo a una cantante italiana

El debate sobre episodios machistas en la televisión italiana sumó un nuevo hecho cuando un bailarín acosó sexualmente y en vivo a una cantante cuando estaban en el ensayo. La artista tuvo que parar de cantar por las tocaciones: “No quiero parecer una mojigata, pero si me tocas tanto no puedo ni siquiera cantar, es demasiado", dijo. No obstante el Canale 5, propiedad de Silvio Berlusconi, calificó todo como "una broma".

La afectada fue la representante italiana en Eurovision en 2014 y presentadora del festival de San Remo en 2015. Emma Marrone

Ella estaba cantando Calling You, cuando el hombre comenzó a frotar su cuerpo contra el suyo, le besó y pellizcó el trasero e incluso trató de tocarle los pechos hasta que ella ya no lo soportó más: “No, un poco menos”. Pero él no cedía y al público parecía darle risa la situación y seguía tratando de besarla, por lo que a Marrone no le quedó más que empujarlo y hacerlo caer.

El canal difundió lo sucedido en el ensayo por medio de redes sociales diciendo que todo había sido una broma. Incluso pusieron efectos sonoros de "chascarro" a lo sucedido.

El caso generó repudio en Italia.

“Una broma de este tipo no hace reír. Y no solo esto. Una broma así denota una inaceptable ligereza por parte de unos autores que saben que se dirigen a los jóvenes”. “¿Se han preguntado, queridos autores, qué mensaje permanece después de las carcajadas debidas a un acoso sexual? ¿Se han preguntado qué quiere decir 'normalizar' comportamientos sexualmente explícitos sobre una mujer que no los consiente?”, escribió en su Facebook la presidenta de la asociación por la protección de los derechos de las mujeres, Teléfono Rosa, María Gabriella Carnieri.

#Unpocomenos fue uno de los temas más comentados en las redes sociales en ese país.