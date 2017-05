Hijo de Violeta Vidaurre defendió el haberla internado en hogar de ancianos

José Ramón Salgado Vidaurre, hijo de la actriz Violeta Vidaurre (88), defendió el haber internado a su madre en un hogar de ancianos debido a que sufre Alzheimer.

En conversación con el matinal Mucho Gusto , Salgado aseguró que Vidaurre está siendo muy bien tratada en el hogar de la cantante Mónica de Calixto y desmintió que sus cuatro hijos la hayan abandonado allí . Salgado sostuvo que los hijos vieron "todas las alternativas posibles, vimos todos los hogares y la decisión fue muy difícil (...)que en su casa donde se la pasaba prácticamente todo el día durmiendo".

Sobre quien denunció vía Facebook que a Vidaurre la llevaron engañada a ese hogar, dijo que

"Por ella, ella estaría arriba de un escenario todavía, porque era incansable. Hasta yo me cansaba de verla, pero llega un momento en que ya no te da la cabeza,", comentó el menor de los hijos de la actriz. Ella está viviendo gracias a una pensión de gracia, "pero nosotros tenemos que poner plata sobre eso para tener a la Violeta donde está. Tienes que contar los médicos, los remedios...".

"Mi madre está físicamente bastante bien, no tiene enfermedades graves salvo el Alzheimer que en un año y medio, dos años, ha avanzado muy rápido. Mi mamá vivía con Pedro Villagra (también actor) y mi hermana que los cuidaba a los dos hasta que la situación fue insostenible. Pedro tiene una diabetes muy avanzada que nunca se cuidó y cierto principio de demencia, no Alzheimer.y se nos perdía, fue una situación muy, muy delicada", comentó.

En el matinal recordaron una entrevista a Vidaurre en 2014, donde ella aseguraba que "la vejez en general es espantosa. Tienes miles de cosas, que no sabes que las tienes y que cuando te fallan es terrible. Por ejemplo, yo tenía una memoria fantástica y ahora me cuesta bastante, se me olvidan las palabras".