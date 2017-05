Actor de The Walking Dead abandonó redes sociales con duro mensaje tras recibir amenazas de muerte

El actor Josh McDermitt, quien en la serie The Walking Dead interpreta a Eugene Porter, abandonó las redes sociales luego de que recibió una serie de amenazas de muerte por esa vía.

La partida de las redes incluyó sus cuentas en Twitter, Instagram y Facebook donde dejó un último mensaje increpando a quienes lo amenazaron.

Los mensajes en contra de McDermitt comenzaron luego de que su personaje sufrió un radical giro en la serie. Previamente, el actor ya había defendido de los comentarios de internet a una actriz del elenco que había sido duramente criticada por su aspecto físico tras regresar a la serie luego de tener un hijo.

Amenazas de muerte, no me envien amenazas de muerte, porque denunciaré toda esa mierda a la policía. Estoy harto. Pueden odiar a Eugene, no me importa. Argumentaría que están enquivocados, pero pueden pensar lo que quieran. Pero cuando empiezan a decir que esperan que muera, no sé si están hablando de Josh o de Eugene. Denunciaré toda esa mierda, entonces, no sean estúpidos y dejen de quejarse. Sólo dejen de quejarse de todo en internet. OK, en serio, ocupen su tiempo con su familia, amigos o las personas que aman. ¿Algo más? ¿Aparte de que los amo? Yo lo hago, Los amo muchachos