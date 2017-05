Viralizan videos de Bruno Mars con 4 años imitando a Elvis

A pocos días de que se conoció que el 28 de noviembre será la fecha de presentación de Bruno Mars en Chile, se han viralizado algunos videos del artista, cuando a los 4 años imitaba a Elvis Presley.

El cantante de 31 años, que lanzó hace poco tiempo su carrera como solista ha reconocido al "Rey" y a Michael Jackson, dentro de sus influencias musicales más importantes.

En diversos videos en YouTube, que se han viralizado recientemente debido a que el propio artista recordó su admiración por Presley para un documental y que, una de sus primeras apariciones en pantalla fue como un pequeño "Elvis" interpretando "Can't Help Falling in Love" en Honeymoon in Vegas la película de 1992 protagonizada por Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker.