Luis Miguel contará su historia en una serie de Netflix

La vida del cantante Luis Miguel tiene varios episodios borrosos, poco claros , que él mismo anunció que explicará en una serie biográfica que se lanzará el próximo año en Netflix

"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida”, dijo Luis Miguel. “Estoy listo para visitar los aspectos de mi pasado que han generado tantas preguntas y especulaciones. Se van a sorprender y recorrerán conmigo este viaje emocional que formó a la persona y al artista que soy”, dijo "el sol de México" en una declaración pública de la red de televisión por internet.

La serie se estrenará para España y Latinoamérica en 2018 y aún no se sabe quién personificará al artista que esta semana se vio sumamente complicado por una demanda de incumplimiento de contrato en su contra interpuesta por su ex manager. A raíz de ello, se emitió una orden de arresto en su contra, se entregó y fue liberado tras e l pago de una fianza de US$ 1 millón.

Ya en enero Univision Communications Inc, anunció que haría una serie biográfica, tal como las inspiradas en el mexicano Juan Gabriel, la cubana Celia Cruz y las estadounidenses Selena Quintanilla y Jenni Rivera.

La biografía de Netflix será creada y producida por Gato Grande, una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.