Director de "The Last Jedi" dijo que pidió cambio de robots y que nueva cinta gira en torno al exilio de Luke

Rian Johnson, director de la nueva película de Star Wars "The Last Jedi", cuyo estreno está presupuestado para diciembre de este año, se refirió a algunos aspectos clave de la cinta y reveló que pidió al director de "El despertar de la fuerza", J.J. Abrams, un pequeño "favor" de cara a la nueva película.

Johnson confesó que solicitó a Abrams que fuera R2-D2 quien acompañara a Rey (Daisy Ridley) al encuentro con Luke Skywalker (Mark Hamill) y que BB-8, el robot que brilló en "El despertar de la fuerza", permaneciera junto a la resistencia". "Hacía sentido en la historia, pero le pregunté... ¿puedes hacerme ese favor y cambiar los robots?", dijo Johnson.

Con ello, Johnson hace una gran referencia a la trilogía original, pues pese a que R2-D2 aparece dormido en gran parte de "El despertar de la fuerza", con su petición recobra importancia en la historia y evoca que fue el robot que acompañó en la saga original a Luke Skywalker a Dagobah, donde fue entrenado por Yoda.

El director de "The Last Jedi" además dio luces sobre el argumento de "The Last Jedi": ¿por qué Luke Skywalker se encuentra en esa isla?". "Ese es el punto de partida y es lo que la película entera explora", dijo Johnson.

"Tiene que haber una buena razón que haga sentido" sostuvo el director de la nueva cinta de Star Wars.