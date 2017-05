Karen Paola aseguró que el supuesto video sexual con su pareja es falso

19:12 La ex panelista de "Mucho Gusto" fustigó a los usuarios de las redes sociales y a los medios que especulan con ella tras la filtración de sus fotos íntimas.

La animadora Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola , salió al paso de la aparición de un supuesto video sexual, donde ella aparecería junto a su pareja, Juan Pedro Verdier.

En un comunicado compartido en su cuenta de Twitter , la ex panelista de "Mucho Gusto" afirmó que el material, que desde anoche comenzó a circular en las redes sociales, no es real.

"Quien haya sido que robó mi información personal (únicamente 2 fotos. El video que circula ahora y el resto de las fotos y videos son falsos, no soy yo) es un delincuente, está siendo buscado y será acusado por los delitos cometidos", afirmó.

Bejarano, quien a dos meses de la aparición de sus fotos íntimas entregó su primera declaración extensa sobre el asunto, también fustigó a algunos usuarios y medios de comunicación, que según ella, comenzaron a especular con su situación.

"A las personas que hicieron de esto un chiste y de esa forma convencieron a cualquier persona en la calle que esto no es nada grave, a las mismas personas que en la calle me gritaron cosas que no puedo escribir en este texto", expresó.

La ex "Mekano" también confirmó su molestia con el actor Daniel Alcaíno, esto por un chiste que lanzó el personaje Yerko Puchento en "Vértigo", donde se burlaba de su filtración.

Al final del comunicado, la animadora agradeció a su familia y amigos, quienes la han apoyado en medio de este problema personal.