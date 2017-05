Suprema confirmó condena contra CHV por discriminar a Ignacio Gutiérrez

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a Chilevisión por discriminar al animador Ignacio Gutiérrez.

El periodista televisivo demandó el año pasado al canal bajo la Ley Zamudio.

En un fallo unánime, el máximo tribunal del país ratificó la sentencia que condenó al canal a pagar una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos $1,1 millones, por discriminar al profesional por su orientación sexual.

La sentencia descarta infracción de ley en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, que establecieron las conductas discriminatorias del canal de televisión.

"El reproche se concentra, en síntesis, en que los jueces califican de discriminatorias una serie de conductas respecto de las cuales no concurre el requisito de ser arbitrarias respecto del actor, ofreciendo su parte una justificación cuya razonabilidad recogería el voto de minoría, de manera que la sentencia sanciona hechos que no son subsumibles en la ley aplicada. Añade que no consta en qué consistió la exclusión de que se la acusa, la que no puede configurarse únicamente a partir de un cambio en el rol televisivo de su oponente, máxime si ése se sitúa más bien en el ámbito de la ficción. Continúa señalando que, lejos de haberle pedido al demandante ocultar su identidad sexual, se le propuso que se expresara desde ella misma, en ejercicio del derecho a establecer el formato de los programas que emite, el que fue reconocido por la sentencia y que encuentra su fundamento en la garantía constitucional de desarrollar libremente cualquier actividad económica lícita", dice el fallo.