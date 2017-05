Cecilia Pérez: "Daniel Alcaíno se gana la vida agrediendo a las personas"

La ex vocera de gobierno, Cecilia Pérez, y el actor que le da vida a "Yerko Puchento", Daniel Alcaíno, no se dan tregua. Ayer el personaje apareció como angelito en Vértigo para "disculparse" irónicamente con Pérez, pero agravó todo al volver a tratarla de, cuestión que llevó a la política a calificarlo hoy deAlcaíno, que suele mencionar en su rutina a Andrónico Luksic y a Luli (Nicole Moreno), explicó hoy en La Estrella de Valparaíso que "es un pensamiento de Yerko, así como molestamos al hijo de la Presidenta, que le dijimos 'epidemia con aro'. Se hicieron un festín con eso también en la derecha y ahora toca para el otro lado. A todos les toca . No nos hacemos cargo de modas, ni de tendencias, ni que el machismo y el feminismo o el matriarcado y patriarcado", dijo.Pero Pérez no está conforme y responsabiliza al actor, no al personaje: "Es él quien en una constante agresión a las personas y en particular contra las mujeres, discriminando y violentando, lucra sustanciosamente para ganarse la vida. Daniel Alcaíno se gana la vida agrediendo a las personas", dijo a La Segunda , donde afirmó que puede criticarla lo que quiera sobre su trabajo, pero no por su apariencia física."Si él quiere através de él (Yerko) juzgarme por lo que yo hago, por cómo actúo, es abolutamente legítimo desde el momento en que yo elegí ser un personaje público. Yo no tengo ningún problema.(...) Yo no soy la Presidenta Bachelet, yo no soy otras actrices o la conductora de ese programade quien él hace realmente mofa y ella no hace nada. Ellos aceptan que Daniel Alcaíno se haga su sueldo a costa de ellos, yo no.".

Y no se quedará sólo en palabras, pues informó que la Corporación Humanas y otra que dirige Carolina Herrera, harán una presentación al Consejo Nacional de TV.

La ex ministra está a la espera de lo que decida ese estamento para hacer realidad lo que Yerko siempre menciona: "¡Arriesgo querella!".