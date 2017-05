Belén Mora consiguió una liposucción gratis tras pedirla por Instagram

La actriz Belén Mora recibió un sorprendente regalo gracias a un especial pedido en las redes sociales. Es que la comediante de "Morandé con Compañía" se realizará una liposucción sin costos.

Todo nació luego que Belén publicara un video en su cuenta de Instagram, donde se sinceró por su deseo de operarse.

“Hola chiquillos. Quiero hacer algo como el Chino Ríos que dijo ‘quiero un auto’ y se lo regalaron. ¿Quién me regala una lipo?”, contó.

El pedido encontró una positiva respuesta de la clínica Cirugía Plástica Terrazas, que accedió al pedido de la actriz, quien ayer se presentó ante los especialistas.

"Todos somos lindos, pero a veces no todos nos sentimos lindos. Yo me siento mil veces más rica que la Gala, que la Yuli, que la Vanesa. Yo me juro la mina más linda del mundo, pero tengo que parecerlo también, y el doctor me va a ayudar en eso", afirmó Belén al programa "Intrusos".

Elmer Terrazas, cirujano plástico de la clínica, señaló que le gustó la propuesta de la integrante del elenco de "El Muro", por lo que no tuvo mayores problemas para acceder al regalo.

"Es una paciente la cual cumple con los requisitos de una lipoescultura, debido al que el índice de masa corporal está algo elevado, pero no tiene una obesidad", sentenció.