Nicki Minaj le financió la educación a una veintena de sus seguidores este fin de semana

El sábado por la noche, una aficionada preguntó en Twitter a la estrella del hip-hop si podría pagar su matrícula universitaria, y a continuación Minaj accedió a cubrir los costos educativos de varios seguidores, siempre que demostraran que habían obtenido calificaciones perfectas.

"Muestréme (una evaluación) de todo As que pueda comprobar con su escuela y lo pagaré", tuiteó la artista, en referencia a la nota máxima asignada en los centros educativos estadounidenses.

Varias decenas de seguidores respondieron a la oferta, mostrando imágenes de sus calificaciones. Minaj respondió de forma individual a varios de ellos durante la noche y aceptó asumir otros gastos, como libros académicos y créditos universitarios.

Minaj cerró el programa tras unas pocas horas, aunque prometió volver a hacerlo después de uno o dos meses.

And YES! All countries are included. Ya muva makes enough money to fly members of #TheKingdom out from ANY COUNTRY IN THE WORLD!!!! ?????????? — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!??????? Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017