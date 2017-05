Harrison Ford presentó el nuevo tráiler de "Blade Runner 2049"

Harrison Ford presentó hoy el nuevo tráiler de " Blade Runner 2049 ", secuela del clásico de la ciencia ficción dirigido por Ridley Scott, una continuación que, aseguró, será "emocionalmente profunda".

Ford, durante el turno de preguntas y respuestas con la prensa, destacó la primera escena "compleja" que compartió con Gosling durante el rodaje.

"Era una escena sobre todo lo ocurrido desde la última vez que vimos a mi personaje y la primera vez que se le ve en esta película, y las referencias que unen a estos dos personajes (el de Ford y el de Gosling), que son inesperadamente profundas, emocionalmente profundas y realmente ricas", indicó el veterano actor.

Asimismo, explicó que la película "reconoce y trata algunas de las consideraciones éticas que la tecnología presenta hoy día", y que la trama explorará tanto los beneficios como las consecuencias de esos avances.

Además, tras retomar otros personajes clásicos de su carrera como Indiana Jones o Han Solo ("Star Wars"), Ford señaló las razones por las que quiso regresar a este universo.

"El personaje encaja en la historia de una manera que me intrigó. Hay un contexto emocional muy fuerte y la relación entre mi personaje, Deckard, y el resto me pareció fascinante. Es interesante desarrollar un personaje así después de tanto tiempo. Fue una experiencia muy gratificante", señaló.

Por su parte, Ryan Gosling, que encarna en el filme al oficial K, reconoció que nunca ha formado parte de un proyecto tan ambicioso.

"Me vi completamente sumergido en este universo con el que crecí. Para mí, la clave fue no mostrar en cámara lo que sentía, porque se supone que mi personaje está acostumbrado a esa realidad, aunque yo nunca había visto unos decorados así. Nunca he trabajo en algo a esta escala. Fue abrumador", manifestó el intérprete canadiense.

En el evento también estuvo presente el director de la cinta, el también canadiense Denis Villeneuve.

"Aún estamos explorando asuntos como la memoria y la empatía. Esos son los temas complejos en los que profundiza la película, y por supuesto, el significado de lo que supone ser humano", apuntó el realizador.

El reparto de la cinta lo completan Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Barkhad Abdi y Dave Bautista.

La película se estrena en cines de EE.UU. el próximo 6 de octubre.

"Blade Runner" (1982) discurría en un Los Ángeles futurista, en el año 2019, donde el hombre ha creado clones llamados "replicantes", empleados para labores peligrosas.

Pero esos "replicantes" se rebelan contra sus fabricantes en una colonia espacial, lo que origina un enfrentamiento entre creador y criatura.

Deckard, el personaje de Ford, es uno de los encargados de dar caza a los "replicantes" que se han escapado de la colonia, han regresado a la Tierra y se esconden en Los Ángeles.