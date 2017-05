Catherine Mazoyer denunció el hackeo de su Instagram con fotos íntimas trucadas

Un difícil momento está viviendo la actriz chilena Catherine Mazoyer, quien denunció el hackeo de su cuenta de Instagram con fotos íntimas trucadas, además de acoso por parte de un individuo desde hace varios días.

En conversación con el diario La Cuarta , Mazoyer afirmó que la aparición de las imágenes falsas sobre ella derivó en comentarios ofensivos por parte de los propios usuarios en la red social.

"Estoy súper afectada. Esto ha sido demasiado violento. Los comentarios han llegado al nivel de decirme ‘qué ganas de haberte violado‘", afirmó.

Catherine afirmó que la primera foto trucada que vio le llegó desde un usuario en Argentina. Desde ahí, le comenzaron a llegar todo tipo de solicitudes sexuales

"Me llegan por Whatsapp fotos y videos de hombres y mujeres. Incluso apareció una chica que estuvo con Seba (Carter) para ofrecerme un trío. Al decirle ‘no, muchas gracias’, se picó y me dijo que se iba a agarrar a Sebastián y que me lo va a quitar", afirmó.

Esta tarde, la actriz enfatizó en su denuncia y en la preocupación que está generando en su entorno familiar. "Por favor, tengo una hijita de 4 meses que necesita que su mamá esté tranquila durante su periodo de lactancia", señaló.

"No entiendo de dónde viene esta obsesión conmigo ni por qué buscan hacerme daño, ¡yo no le he hecho mal a nadie! Me tienen cansada", finalizó la actriz.

En 2015, la actriz también había vivido un complicado momento en las redes sociales, ya que un "fanático" suyo decidió recopilar sus escenas eróticas en la serie "Infieles" de Chilevisión. También enfrentó la aparición de perfiles falsos de ella.