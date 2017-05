Ruffinelli por polémica de Yerko y Cecilia Pérez: "Les molesta cuando les toca a ellos y no cuando se meten con otros"

La periodista y escritora Bernardita Ruffinelli abordó la polémica en torno a Yerko Puchento, quien atacó en sus últimas rutinas a la ex vocera Cecilia Pérez.

La comediante defendió al personaje interpretado por Daniel Alcaíno, señalando que "el humor no tiene límites, el comediante no tiene límites. Quien coloca los límites debe ser el público", dijo a La Segunda

"El día en que el público deje de verlo, le habrá puesto el límite al humor que él hace. Si el público lo sigue viendo, la gente que alega da lo mismo", agregó.

Para la representante del stand up, "a estas personas les molesta cuando les toca a ellos y no cuando se meten con otros. En sus rutinas, Yerko Puchento siempre ha tratado con mujeres. Se ha reído de Bachelet y Diana Bolocco, pero toca a una personera de la UDI y queda la cagá. Yo creo que el problema no es de género, sino la persona aludida".