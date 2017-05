Christell Rodríguez cambió de look para preparar su nuevo disco después de 10 años

La cantante Christell Rodríguez, la recordada estrella infantil del desaparecido programa de talentos "Rojo" de TVN, volverá al mundo de la música completamente renovada, preparando el lanzamiento de su primer disco después de 10 años.

La joven de 19 años, que a los 5 se hizo conocida por sus apariciones en el programa de Rafael Araneda, cambió su look por unas llamativas trenzas, todo esto en el marco de la publicación de “Evolución”, álbum que saldrá a la venta desde el 18 de mayo.

En una entrevista con La Cuarta , Rodríguez afirmó que pretende sorprender al público que sigue su carrera desde niña. "Es una renovación completa. Será algo muy distinto a lo que recuerda la gente de mí. Esto trae un cambio de imagen y de pensamiento", afirmó.

Christell, que actualmente estudia segundo año de Producción en la Escuela Moderna de Música, adelantó que su disco será cercano al pop y que tendrá una canción completa en inglés.

Por su pasado, la artista reconoce que aún la recuerdan por el polémico episodio ocurrido en 2004, cuando dijo que no podía seguir cantando porque le dolía "la guatita".

"Siempre me lo recuerdan. Llegué al punto de que me lo tomo con humor. Ahora digo: 'Ya no tomo yoghurt así que no me duele nada'", sentenció.