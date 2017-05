Crítica argentina implacable: "No puedo creer que Vicuña y China Suárez actúen tan mal"

De acuerdo con información de La Segunda, la película "Los Padecientes", protagonizada por el actor chileno Benjamín Vicuña y su pareja, la actriz argentina Eugenia "China" Suárez, fue destruida por la crítica trasandina, país donde fue estrenada a fines de abril. Para Chile, en tanto, su debut está programado para el 22 de junio.

"Hace tiempo que no veía una película industrial tan mala como esta", escribió la revista especializada Perro Blanco donde además sostuvieron que la cinta tiene "errores groseros" y, en un podcast subido al sitio de la publicacion, un crítico dijo que "no puedo creer que Vicuña y China Suárez actúen tan mal".

Otro crítico planteó que la cinta "tiene un componente muy de nuevo rico, del que tiene acceso por primera vez a recursos que antes no tenía (...) tiene actuaciones sobreactuadas propias del teatro. Si hay algo que no está ahí es cine".

Las críticas al trabajo de Vicuña y Suárez en la película basada en un bestseller sobre un terapeuta detective que resuelve un caso policial usando psicoanálisis no quedaron ahí.

La Nación planteó que "la película resulta una sumatoria de excesos y vueltas de tuerca no del todo convincentes" y el crítico de Página 12 dijo que "no existen muchos actores capaces de hacer sonar natural lo que no es".

En La Capital, en tanto, planteó que "la película se vuelve morosa y previsible y, termina por derrapar cuando apela al morbo con escenas que intentan hacer referencia a 'Ojos bien cerrados'".