Wisin lloró al recordar la muerte de su hija en programa de Don Francisco

El reggaetonero Wisin no evitó emocionarse al recordar a su pequeña hija Victoria, quien murió al mes de vida el año pasado tras nacer con Trisomía 13.

"E un capítulo en mi vida que jamás pensé pasar. Cuando te toca tan de cerca a nivel personal, es un golpe bajo. Muchas cosas pasaron por mi mente. A veces pensamos que podemos tener el control y que el dinero puede comprar todo y no es así. Estamos confundidos. Más importante es aprovechar el tiempo con la gente que amas", dijo en el programa "Don Francisco te invita".

"Después de esta pérdida he entendido que necesitaba pasar tiempo con mis hijos ¡Wow mano, que difícil es! (...) es una pérdida muy difícil pero lo he sabido sobrellevar. Todo el que tiene hijos sabe que tener hijos y que el amor que uno tiene por los hijos es sobrenatural. Es muy difícil pero Dios es perfecto y yo creo que nada pasa por casualidad. He podido levantarme", contó.

Wisin recordó que estaba pronosticado que Victoria muriera el parto, pero no lo hizo: "Salía del país con ese miedo de recibir esa llamada cuando sonaba el teléfono y era mi señora. Decía: ‘Señor que no me diga que Victoria murió’, pero a los 30 días lamentablemente pasó".