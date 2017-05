Yamila Reyna: "Tengo claro que me quiero casar"

La actriz argentina Yamila Reyna, actual pareja del animador Daniel Valenzuela, reflexionó sobre el amor reconoció que entre sus objetivos está casarse algún día.

En conversación con el matinal " La Manaña ", la integrante del elenco de la teleserie "Ambar" habló sobre su actual situación sentimiental y de lo enamorada que está del conductor de televisión.

"Estoy enamorada. Él es una gran persona, tiene una bondad que sinceramente nunca había visto en un hombre, salvo en mi papá. Siento que después de haberlo pasado mal mucho rato, de haber tenido a tantos pasteles a mi lado, creo que por fin tuve buen ojo, al elegir a un hombre como él", expresó.

Por sus deseos de matrimonio, Reyna afirmó que "a Daniel lo voy convenciendo de a poco, él no quería estar pololeando y estamos pololeando; no quería tener perro y acabamos de adoptar a Tina, me lo voy convenciendo de a poco. Capaz que en cualquier momento aparezca con la roca, no sé (risas), pero sí, tengo claro que me quiero casar, yo no voy a pasar sin casarme en esta vida, yo me voy a casar en esta vida con él o sin él".

La trasandina sorprendió hace algunos días al mostrar la vida familiar que mantenía su pololo con su hermano, Cristóbal Valenzuela, y su ex mujer, Paloma Aliaga, dejando atrás el escándalo de infidelidad que protagonizaron.