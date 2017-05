Silvina Varas se desahogó de su paso por Doble Tentación: “Se volvió algo terrible”

La estudiante de Nutrición, quien aunque sigue apareciendo en pantalla, ya abandonó el reality Doble Tentación, anoche se desahogó en su cuenta de Instagram respecto de su paso por el espacio.

“No soy soberbia ni llegué con las cosas aprendidas”, dijo Varas, quien además dijo que “nadie a excepción de los que vivimos ese encierro, sabe realmente cómo fue todo. Me atrevo a decir que no cualquiera habría podido estar en mis zapatos”.

La ex participante del reality dijo que “hay un contexto (bizarro) en donde se viven y pasan estas cosas que ven por TV y que lejos de ser una ‘experiencia’, para mí se volvió algo terrible. Por mí me habría ido el primer mes, como lo pedí reiteradas veces. Si las cosas se mostraran como fueron, la versión sería muy diferente, pero al programa no le sirve”.

Las críticas a Varas sobre su participación en el programa, apuntan a que se involucró sentimentalmente con Sebastián Ramírez, quien tenía un vínculo con Francisca Undurraga, una de sus amigas.

“Mis errores se hicieron públicos en un programa que te sitúa en situaciones extremas en donde a nadie le importa como te sientes, por lo que estás pasando, si estás mal o pésimo, mientras generes contenido. Yo desde el primer mes debí irme por indicación médica, pero no se me permitió” dijo la joven.

Varas, sostuvo además que “llegué a tocar fondo. Mis prioridades siempre serán mi familia y mi carrera” y criticó lo que calificó como “el machimos que tilda de fáciles a mujeres y a otros de ‘grandes’ en la misma situación”.