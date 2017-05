“China Suárez” defendió a Vicuña de modelo que lo acusó de mirón

08:51 La actriz y pareja de Benjamín Vicuña respondió a la modelo Karina Jelinek, quien acusó al actor de no despegarle la mirada en un hotel en Miami. “Los dos nos quedamos mirándola, pero parece que no me vio” dijo Suárez.