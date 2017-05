Creador de Game of Thrones reveló detalles de los cinco spinoffs que se preparan de la serie

Por medio de su página en Livejournal, el creador de Game of Thrones, George R.R. Martin , entregó algunos detalles de los cinco spinoffs que se preparan, ambientadas en el universo de la serie y, se rehusó a denominarlos de esa manera.

"No me gusta el término spinoff y no creo que realmente aplique a estos nuevos proyectos" dijo Martin, quien además sostuvo que se trata de "historias nuevas ambientadas en el 'universo secundario' (tomando prestado el término de Tolkien) de Westeros y el mundo más allá de Westeros, el mundo que creé para Canción de Hielo y Fuego".

También, indicó Martin, la línea argumental de las historias, no continuará la de Game of Thrones, pues, según señaló, los proyectos que prepara HBO son más bien una "precuela más que una secuela".

El creador de la saga dijo que, algunas de las historias ni siquiera estará ambientada en Westeros y descartó que en ellas se cuente la historia de la rebeión de Robert Baratheon. "Cuando termine de escribir Canción de Hielo y Fuego, sabrán cada cosa importante que sucedió en la rebelión de Robert", indicó.

En los proyectos, tampoco están los "Cuentos de Duncan y Egg", una serie de novelas cortas, ambientadas en el universo de Game of Thrones, que aún no han sido completadas. También se ha puesto en duda que los cinco guiones que serán trabajados, terminen en series.