Hija de Olivia Newton-John fue blanco de las burlas por sus cirugías estéticas

La hija de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, fue duramente criticada por redes sociales después que apareciera en el programa australiano The Morning Show. Con 31 años la mujer se ha sometido a varias cirugías estéticas en su rostro y cuerpo, lo que desató las burlas en Twitter cuando estaba al aire.

Lee también: Olivia Newton-John no se podría mover debido a disfunción del nervio ciático

De todas maneras, no es la primera vez que la hija del actor Matt Lattanzi es criticada por sus cambios físicos. Hace más o menos un año, Lattanzi publicó en sus redes sociales un mensaje para quienes la habían increpado por una foto en traje de baño: "No tener vergüenza de tu figura te hace más fuerte. Se debe reunir fuerzas para aceptarse y amarse a uno mismo. (…) Tener pechos grandes no te hace estúpida".

Cuando se presentó en el matinal algunos usuarios también la criticaron por su vestimenta, la que consideraron inapropiada para un programa serio como ese.

Olivia Newton-John has taken to social media to reassure fans about her health. #TMS7 pic.twitter.com/syYeDZjPvm

@morningshowon7@ChloeLattanzi Sorry, can't help but laugh at this chick. What the hell has she done to herself, she looks like a porn star.