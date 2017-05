Pancho Saavedra "Estoy muy feliz, estoy enamorado"

Francisco "Pancho" Saavedra reveló que estaba "muy feliz y enamorado" tras dejar la soltería, la que mantuvo por una década. Es que hace unos tres meses está en una relación con la que logra compatibilizar su intensa vida profesional.

En conversación con el programa "Aire de Todos" de Radio Universo , el conductor de "Lugares que hablan" y actual Rey Guachaca, contó en qué está su situación sentimental, la que había dejado algo postergada por su trabajo constante en los medios de comunicación.

"Me inventaba que me gustaba estar soltero, feliz, que yo no necesito a nadie, no quiero parejas porque me gusta la soltería. Pero cambió la cosa de repente", expresó.

Tras esto, Saavedra afirmó que "estoy súper contento, estoy muy feliz, estoy enamorado, sí. Y creo que eso tiene que ver porque creo que encontré una persona que tiene una vida también, y eso es muy importante".

El animador no entregó más detalles de la relación, pero afirmó que todo va tan bien que incluso ya conoció a su suegra.