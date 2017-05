Angie Jibaja se defendió tras ser acusada de lanzar ataques racistas contra Dominique Lattimore

La actriz peruana Angie Jibaja se defendió luego que la modelo Dominique Lattimore la acusara de agresiones físicas y verbales , estas últimas de corte racista , durante su paso por el reality " Doble Tentación " de Mega.

En un extenso post en su cuenta de Instagram , Jibaja afirmó que desde hace dos meses está bajo un tratamiento psicológico y psiquiátrico, justamente gatillado por problemas vividos al interior del encierro.

"Me he visto en la necesidad de escribirles porque sus insultos me hacen pensar hoy en día es que ustedes tal vez también necesitan ayuda psicológica, o tal vez psiquiátrica, porque realmente lo que sale de su corazón es muy fuerte", señaló.

La actriz, que aseguró que con su tratamiento "cada vez siento que vuelve la Angie que no es la del reality", afirmó que nunca hubo agresiones físicas contra sus compañeras, aunque reconoció que "verbalmente todas nos dijimos de todo".

"La única diferencia entre ellas y yo, es que yo estaba mal, y realmente mal. Fuera de sí casi siempre. No les diré mis diagnósticos me lo quedaré para mí. Lo único que les digo es que estuve fuera de mí", señaló.

Jibaja también dijo que "ya no tengo nada en contra de nadie con las que tuve problemas dentro del reality, hoy en día me he perdonado y perdonado".

Lattimore había mostrado pantallazos sobre los insultos que le lanzaba la peruana incluso fuera del reality. La modelo chilena, quien también denunció a Oriana Marzoli por tratarla de "mono", recibió el apoyo del propio arquero de la selección chilena, Claudio Bravo.