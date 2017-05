César Campos dijo que se "sacó un peso de encima" tras contarle a su familia que tenía pololo

13:48 El animador de "Sabingo" y "Manos al fuego" contó que "no fue una decisión fácil" y que la revelación le "ha hecho muy bien". Lleva tres años con el actor Diego Bravo.

"No fue una decisión fácil, más que nada por un tema familiar, ahí ha sido todo un proceso", dijo a LUN

"Me saqué un peso de encima. Compartí algo que a mí me tenía muy feliz. Compartirlo libremente es lo más liberador del mundo. No estar escondido ni complicándose es muy positivo", añadió.

El comunicador contó que la revelación le "ha hecho muy bien" y que sus seguidores lo han felicitado por su valentía.

"Uno no tiene por qué privarse o esconderse de sentimientos que son inherentes a todos. Además yo estoy en un programa que habla sobre el amor y las relaciones, entonces es mejor ser transparente".