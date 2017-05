Insólito: ex "Mekano" Romina Sáez dijo que se contactó con la perrita fallecida de Nataly Chilet

17:16 La ex bailarina, quien hace algún tiempo aseguró que era médium, impactó a la ex Miss Chile, que hace poco sufrió la pérdida de su mascota de 15 años.

Un insólito e impactante contacto con el más allá fue el que aseguró tener la ex bailarina de "Mekano", Romina Sáez, quien en su nueva faceta como médium afirmó que había logrado contactarse con la mascota recientemente fallecida de la ex Miss Chile, Nataly Chilet.

Todo ocurrió en plena emisión del programa "Intrusos" de La Red, cuando el panel hablaba de las habilidades que decía tener la estudiante de derecho, las que fueron reveladas el año pasado.

En un momento, y a través de un mensaje de voz a la periodista Alejandra Valle, Sáez afirmó lo siguiente: “La verdad es que no los conozco a todos, pero no sé por qué me llega la imagen de que hay una persona del panel, no sé si perdió o extravió su perro hace poco, o partió, un perrito de alguien ahí del panel”.

Chilet reaccionó inmediatamente ante estas palabras y afirmó que justamente ella había perdido a su perra, en una información que no había revelado a nadie.

"A mí se me murió mi perrito hace dos semanas. Una perrita que se llamaba Sissi. La información la escucho y no puedo creer, y no lo publiqué ni siquiera en las redes sociales. O sea, nunca lo publiqué, no le conté a nadie. De hecho, ni siquiera les dije a ustedes. En comerciales hablamos algo y no puedo creer cómo se dio cuenta que se murió mi perro", afirmó.

La modelo afirmó que su mascota tenía 15 años, y que la pérdida provocó un impacto en toda su familia, por lo que decidió no ventilar su dolor a través de los medios de comunicación.

Luego de esto, Valle le transmitió a Chilet un mensaje de Sáez, en donde le deja en claro que tuvo una comunicación con el can fallecido.

“Sobre la Naty, (Romina) dice ‘primero que disculpe’. Que ella es animalista y tiene conexión porque recoge animales y ese animalito (Sissi) está agradecido eternamente por la vida que tuvo”, afirmó la opinóloga.