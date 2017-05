El bello último mensaje de Chris Cornell a su esposa en redes sociales

Un bello mensaje por el Día de la Madre, a su esposa Vicky, es el último consignado en redes sociales por Chris Cornell para la madre de sus hijos.

El ex vocalista de Audioslave y Soundgarden, quien esta madrugada fue encontrado muerto en su hotel en Detroit, saludó a su esposa ese día por Twitter y escribió: “eres un angl y una leona. La madre perfecta y la esposa perfecta. Te amo”.

To my @vickycornell you are an angel and a lioness. The perfect mother and the perfect wife. I love you! Happy #MothersDay2017pic.twitter.com/Olv4Wyh1zD