Daniel Valenzuela cantó “Paloma Infiel” en su debut en el stand-up comedy

El animador estrenó su faceta como comediante haciendo referencia al episodio que vivió con su ex mujer, Paloma Aliaga.

Con referencias a unos de los episodios más complicados de su vida, el animador Daniel Valenzuela debutó en el mundo del stand-up comedy con un show llamado “Pasó la vieja”.

El rostro televisivo se presentó anoche en el céntrico local santiaguino Manhatan, donde mostró una nueva faceta como comediante, y bromeó con temas de actualidad y también con su propia vida.

En una parte del show, el actual integrante de "Muy Buenos Días" cantó el éxito de Paloma San Basilio, “Paloma Infiel”, en clara referencia al episodio que vivió con su ex mujer, Paloma Aliaga, y su hermano Cristóbal. El público lo apoyó y gritó el coro "¡paloma infiel!" a todo pulmón.

En conversación con La Cuarta , Valenzuela afirmó que todo era en buena onda. “Me río de todo, me hago autobuylling, pero con respeto. Había que hacer esto y la verdad lo he pasado tan bien que estoy muy feliz”, afirmó.

Yamila Reyna, actual polola del animador, afirmó que “esta es una faceta de Daniel que no conocen. Es muy rápido y se van a reír de mí, de su ex y de él mismo, entre otras cosas. Es cosa seria arriba del escenario. Yo la vi y me reí mucho”.

Las bromas de Valenzuela con el episodio de infidelidad fueron una prueba más que las relaciones con Aliaga y su hermano están recompuestas. De hecho, en algunas fotos en las redes sociales se les vio comiendo juntos.