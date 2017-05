Aylén Milla por la relación entre Leandro Penna y Lisandra Silva: "Ojalá que se casen"

17:26 La argentina habló con ironía sobre la actual relación de su ex pololo con la cubana de "Doble Tentación".

La chica reality argentina Aylén Milla opinó sobre la relación de su ex pololo, Leandro Penna, con la integrante de "Doble Tentación", Lisandra Silva, la que se consolidó dentro del encierro.

La trasandina, quien tuvo que pagarle a Penna para evitar una demanda por difamación, habló de este particular romance, que está vinculado a Marco Ferri, quien también es ex de la cubana.

En declaraciones a AR13 , Milla habló con algo de ironía del amor entre Penna y Silva. "Me encanta que se hayan encontrado, hacen una buena pareja. Ojalá que sean felices, así no quieren volver con sus ex, está bueno que se apañen entre ellos", afirmó.

"La razón de la unión y porque empezaron a hablar es rara, pero si se entienden ellos está bien, ojalá que sean felices y se casen. Cuanto más lejos mejor", agregó la modelo.

Por el problema judicial con Leandro, Aylén calificó de "patética" la situación, agregando que "se encargaron los abogados y ya está. Él citó a conciliación, fueron y me dijeron, ya está, hay que depositar tanta plata".