Yerko Puchento se fue en picada contra el PS por sus inversiones

Las millonarias inversiones del Partido Socialista en empresas como SQM siguen dando que hablar. Esta vez formó parte de la rutina de Yerko Puchento en Vértigo, quien se fue en picada contra el conglomerado.

Vistiendo una chaqueta roja con el símbolo socialista, pero con la "S" como "$", el humorista lanzó "Ustedes, socialistas de cartulina, invirtieron las platas en Soquimich ¡En Soquimich! Le pasaron las platas al yerno de Pinochet, no lo puedo creer. Es como que la Cecilia Pérez me llame para actuar en su cumpleaños, una hueá así. No nomás, eso no se hace. Consecuencia para todos, y para mí también".

El personaje tras Daniel Alcaíno calificó de impresentable lo realizado por la colectividad, que ahora preside Álvaro Elizalde.

"Hay cosas que no se hacen. Se pasaron por la raja la historia del Partido Socialista, se pasaron por el culo los valores del partido socialista. En este país, escúchenme bien, hay gente que que murió por los ideales socialistas ¿y ustedes confiaron sus platas en el enemigo? No. Se hicieron socios de Ponce Lerou, impresentable, se los digo en su cara ¡Impresentable!", puntualizó.