Camila Recabarren y su quiebre con Joaquín Méndez: "Él tenía miedo de dar el paso y formar una familia"

17:53 La ex Miss Chile entregó detalles del fin de su relación con el argentino, a quien conoció durante el reality "¿Volverías con tu ex?".

La noticia causó impacto en el mundo de la farándula nacional. La pareja conformada por la ex Miss Chile Camila Recabarren y el argentino Joaquín Méndez terminaba tras un poco más de un año de relación desde "¿Volverías con tu ex?".

A horas de entregada la información, la modelo entregó las razones para finalizar una de las relaciones que parecía la más sólida de todas las que salieron desde el reality show.

En una entrevista con el matinal "Hola Chile" de La Red, la ex de "Tatón" Púrpura afirmó que desde hace un tiempo estaba distanciada con el actual panelista de "Mucho Gusto".

"Nosotros habíamos terminado hace bastante tiempo. No sé cuánto, un par de meses. No lo hacíamos público, pero no por seguir con el show, era para poder romper con la rutina, de separar las piezas y ver si nos extrañábamos. Era para ver si volvía esa llama, ese fuego. Pero con Joaco no se dio esta relación, porque no había el suficiente amor", afirmó.

Recabarren también afirmó que ambos tenían objetivos distintos en su vida. "Él (Joaquín) tenía miedo de dar el paso y formar una familia. Yo creo que estamos en distintas etapas, sumado a que, no había interés de él, ese interés de pareja, de ser el hombre de la relación. De llegar con un ramo de rosas, pero él es una hermosa persona", agregó.

"No podíamos seguir con eso. Yo soy muy madura,y Joaquin es una persona muy para adentro, no habla de sus sentimientos", sentenció la modelo.