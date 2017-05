[VIDEO] Ed Sheeran entró en la disputa: "Prefiero el pisco sour peruano"

El cantante y compositor británico Ed Sheeran, quien visitó Chile hace algunos días, entró sin querer a la tradicional disputa que mantiene nuestro país con el origen y características del pisco.

En una entrevista a Los 40 , el intérprete de "Shape of You" fue consultado por sus tragos favoritos. Al llegar al pisco, la estrella juvenil expresó sus dudas, especialmente por la procedencia.

Ante la afirmación del reportero chileno, quien afirmó que el trago es completamente nacional, el colorían afirmó que "tengo un amigo peruano que estaría en desacuerdo contigo. ¿Es mejor aquí el pisco sour? ¿diferente?".

"Mira, creo que prefiero el pisco sour peruano, pero su vino es mejor que el peruano", afirmó.

Para tratar de compensar sus dichos, Sheeran afirmó que "no me importaría que su pisco no sea tan bueno como el de ellos (por Perú) porque su vino es mejor y a nadie le agrada tomar solo pisco".

Las declaraciones del cantante fueron tomadas por medios peruanos como Diario Trome , el que tituló: "Ed Sheeran ama el pisco peruano: Así defendió a nuestro Perú en Chile". América Televisión , en tanto, afirmó : "Ed Sheeran a los chilenos: “Prefiero el pisco sour peruano”.