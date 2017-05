Drake triunfó en unos premios Billboard rendidos ante Cher

El rapero canadiense Drake se alzó con nada menos que 13 premios Billboard, todo un récord que lo hizo reinar en una gala en la que Cher y Céline Dion también fueron protagonistas.

El treintañero cantante de hits como "One Dance" se llevó, entre otros, los Billboard a mejor artista, mejor Álbum rap y mejor tour. Junto a él, también cosechó varios galardones Beyoncé, que no pudo acudir a Las Vegas debido al inminente nacimiento de sus gemelos, y el dúo Twenty One Pilots. No obstante, quien acaparó la mayoría de los flashes fue la veterana Cher, que recibió el premio Icono de manos de la cantante Gwen Stefani. Un día después de su 71 cumpleaños, Cher derrochó energía interpretando su hit "Believe" enfundada en un vestido metalizado a base de tiras de pedrería que dejaba ver muchísima piel.

Después al interpretar el clásico "If I Could Turn Back Time", Cher apareció con un body negro semitransparente combinado con una chaqueta de cuero y una peluca negra rizada, el mismo atuendo que lucí¬a en el videoclip de 1989.

El público la recibió con una ovación, pues según medios estadounidenses, era su primera actuación en una gala desde hace 15 años. "Mi éxito ha tenido mucho que ver con la suerte", confesó la incombustible cantante. "Cuando era joven, mi madre me dijo: 'No eres ni la más lista, ni la más guapa, ni la más talentosa, pero tienes algo especial'", recordó.

Y para el recuerdo fue también la actuación de Céline Dion, que interpretó el tema de la banda sonora de "Titanic" "My Heart Will Go On". "Formar parte de un clásico semejante es un gran honor", dijo Dion sobre la canción del taquillero filme de hace 20 años. Tras bajar del escenario, confesó que volverla a interpretar fue "muy emotivo" y le obligó a contener las lágrimas.

Los premios Billboard se entregan anualmente desde 1990, organizados por la revista musical homónima y en base a los resultados de los distintos artistas en las listas de éxitos.