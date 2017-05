Natalia Oreiro reveló episodio de acoso: un actor le arrancó el sostén

En el marco de una campaña contra el acoso laboral, la actriz y cantante Natalia Oreiro, reveló un incómodo momento que le tocó vivir cuando grababa una serie en Colombia.

"Este actor se fue de copas y me quiso avanzar, al principio uno trata de explicar, 'estamos trabajando juntos, ponete las pilas, no quiero nada'. Una vez se puso denso y lo tuve que empujar", recordó. Luego, tenían que hacer una escena hot, donde ella quedaría en sostén, pero él fue un paso más allá.

"Habíamos pautado la dinámica de la escena. Quedamos en que me sacaba la camisa y yo abajo tenía un corpiño. En el medio de la escena me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal, él continuó con la escena y cuando terminó todo me fui a hablar con el director". Más tarde el actor le pidió disculpas y le dijo que tenía problemas con el alcohol.