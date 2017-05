Netflix usó a la “maldita lisiada” para promocionar la nueva temporada de “Orange is the new black”

Netflix volvió a revivir al personaje de Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) de “María la del Barrio”, conocida por la famosa y viral frase de esa misma producción, “maldita lisiada”, para promocionar la nueva temporada de “Orange is the new black”.

En el registro subido a la cuenta de Facebook del servicio de streaming, Montenegro disfruta enseñándole a otras reclusas algunas de sus frases celebres y modismos mexicanos e, incluso, repite con una de ellas la escena de la “maldita lisiada”.

Esta no es la primera vez que la productora recurre al personaje, pues, en 2016, la producción también lo utilizó para la publicidad de la serie.