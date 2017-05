Ariana Grande y el ataque durante su concierto: "Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho"

La cantante estadounidense Ariana Grande reaccionó luego del grave incidente durante su concierto en Manchester, el que dejó 19 personas muertas, y que es indagado por las autoridades británicas como un ataque terrorista.

Casi cuatro horas después del hecho, la cantante usó su cuenta de Twitter para escribir algunas palabras sobre la tragedia.

"Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", fue lo que señaló la estrella de pop de 23 años.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.