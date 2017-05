Gran Arena Monticello se inaugurará con un show de Carlos Vives

El cantante colombiano Carlos Vives será el encargado de realizar el show de inauguración del Gran Arena Monticello, centro de eventos de Sun Monticello ubicado en San Francisco de Mostazal.

El cafetero presentará este sábado 8 de julio algunos sus temas más destacados, como "La gota fría", "Déjame entrar", "Fruta fresca", "Pa’ Mayté", "Volví a nacer", "La tierra del olvido", "Bailar contigo" y el éxito "La bicicleta", que comparte junto a Shakira y que lo hizo ganador recientemente del Latin Grammy Awards por "Canción del Año" y "Grabación del Año".

El concierto corresponderá solo a la inauguración, ya que oficialmente abrirá sus puertas al público el próximo viernes 16 de junio, con el concierto del grupo español La Oreja de Van Gogh.

El nuevo centro de eventos tiene capacidad para recibir a 4.000 espectadores, y forma parte de la oferta de entretenimiento del casino, el que también ofrece shows en vivo, variedad de restaurantes, sala de juegos, bares, Suka club y hotel cinco estrellas.

La cartelera de espectáculos confirmada para lo que queda del año, incluye los conciertos de Myriam Hernández, Américo, Pimpinela, KC and the Sunshine Band, Los Vásquez, GIT, Kool & the Gang, Diego Torres, los Fabulosos Cadillacs, Il Volo, y The Commodors, entre varios otros.