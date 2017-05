Camila Recabarren explicó por qué sigue viviendo con Joaquín pese a que terminaron hace dos meses

Camila Recabarren se refirió en conversación con LUN al término de su relación con el argentino Joaquín Méndez, y al hecho de que pese a que el romance finalizó hace dos meses, permanecen viviendo juntos.

"Desde el primer momento le dije que lo iba a apoyar hasta el final. Me pongo en su posición y pienso: ¿qué pasaría si yo estuviera viviendo en otro país y terminara una relación? Obviamente no me gustaría que me echaran a la calle", dijo Recabarren.

La ex participante de reality shows dijo que ambos son muy buenos amigos y que están, cada uno por su lado, buscando una nueva casa. "Nos ayudamos con datos", contó.

"Nosotros lo contamos el jueves pasado, pero en realidad terminamos hace dos meses. Además que tampoco estamos solos, solos. También vivimos con un primo mío", dijo Recabarren.